السيسي يشكر ضيوف أسبوع القاهرة للمياه: نتمنى الخروج بتوصيات قوية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام كلمته المسجلة بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، الشكر والتقدير لكل الحضور، «أود في الختام أن أجدد الشكر لكم، وأن أرحب بكم في مصر، كما أعرب عن تمنياتي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات قوية، قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قُدمًا لما فيه تعزيز تطلعاتنا التنموية ورخاء العالم واستقرار العالم».

وأضاف السيسي، خلال كلمته: «وفقكم الله وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وحسنًا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».