مصرع مهندس سقط من الطابق الثالث أثناء عمله بالشرقية.. والنيابة تصرح بدفنه

لفظ شاب، يعمل مهندسا، أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من الطابق العاشر من أعلى عقار تحت الإنشاء في منطقة مساكن مرور الصدر التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق في محافظة الشرقية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان، وبيان أسباب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد سقوط شاب من أعلى عقار يبلغ من العمر 34 عاما، ويعمل مهندسا، كان قد من أعلى بناية من الطابق العاشر، وهي تحت الإنشاء بالقرب من مساكن مرور الصدر التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق، وتوفي في الحال.

مبنى تحت الإنشاء

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة وتبين أن المهندس المدعو «أحمد.ع» يبلغ من العمر 34 عاما، ويقيم بمدينة الزقازيق وأفادت التحريات بأنه سقط من الطابق العاشر من أعلى مبنى تحت الإنشاء بالقرب بمساكن الصدر التابع لقسم شرطة أول الزقازيق.

التصريح بالدفن وتسليم الجثمان

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي الكائنة بالزقازيق، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وباشرت النيابة التحقيقات، وتسليم الجثمان لذويه.