مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحها.. فقرات ثقافية وفيلم قصير

تحتفل مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاما على افتتاحها، اليوم، وذلك عبر تنظيم احتفالية كبرى تشهد عددا من الفقرات الثقافية، بالإضافة إلى إضاءة المبنى ليلا، وإطلاق معرض يبرز دور المكتبة ثقافيا خلال الـ20 عاماً الماضية في عصرها الحديث.

مكتبة الإسكندرية.. مرور 20 عاما على افتتاحها

ويعد احتفال مكتبة الإسكندرية اليوم بمرور 20 عاما على افتتاحها، هو الاحتفال الحقيقي لها، حيث افتتحت في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 2002، وتختلف عن احتفالية العشرين عاما السابقة، التي نظمتها المكتبة في مايو الماضي، وأثار الجدل حينها لاختلاف توقيت الاحتفال عن يوم الافتتاح.

برنامج احتفال مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاما

ويحتضن مركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، اليوم، أهم احتفالات مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاماً على افتتاحها، حيث يفتتحها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، يعقبها محاضرة للدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، وعرض فيلم قصير عن «مكتبة الإسكندرية في 20 عاماً».

معرض عن مكتبة الإسكندرية في 20 عاما

وتتضمن احتفالية الذكرى الـ20 لافتتاح مكتبة الإسكندرية الحديثة، افتتاح معرض «مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً.. إعادة الإحياء»، متضمناً عرض لفيلم رسوم متحركة من إنتاج مكتبة الإسكندرية بعنوان «تيا في مكتبة الإسكندرية»، وحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمثقفين والمفكرين.

إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية

وتختتم احتفالات مبنى مكتبة الإسكندرية بمرور 20 عاما، عبر إضاءة مبنى المكتبة ليلاً، وهو التقليد الذي تعتاد عليه المكتبة في المناسبات الكبرى.