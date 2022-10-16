رئيس شركة «غازبروم»: نحذر من وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

ذكر رئيس شركة «غازبروم» الروسية أليكسي ميلر، مساء اليوم الأحد، أن فرض سقف لأسعار الغاز الروسي، قرار ينتهك الشروط الأساسية للعقود الموقعة بين روسيا والدول المستوردة للغاز.

تحذير من خطوة تحديد سقف سعر الغاز الروسي

وأضاف في تصريحات لقناة روسيا اليوم، أنه يحذر من اتخاذ خطوة تحديد سقف سعر الغاز الروسي.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو 10 أيام من إعلان تحالف أوبك بلس المكون من 13 دولة مصدرة للبترول بجانب روسيا تخفيض مقدار الضخ اليومي للغاز بمقدار مليوني برميل يوميا من أجل العمل على استقرار الأسعار خاصة بعد قلة الطلب على المعروض من الغاز في ظل توقعات بوجود ركود اقتصاد عالمي في عام 2023.

روسيا تحصل على 4 أقاليم أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية شهر فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال ورغبتها الانضمام إلى روسيا التي حصلت بعد ذلك على 4 أقاليم وأجرت فيها استفتاءات للحصول عليها بشكل شرعي بحسب رؤية موسكو.

انتقاد أمريكي لقرار الأوبك الأخير

وانتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، قرار أوبك بتخفيض مقدار الضخ اليومي لأن هذا يؤثر على أسعار الغاز الأمريكي الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على بيعه بسعر مرتفع إلى دول أوروبا خاصة ألمانيا وفرنسا وبولندا الذين تضرروا من قطع روسيا إمداد خط الغاز عنهم والذي تسبب في شلل للمصانع في الدول الأوروبية وخروج مظاهرات رفضا لارتفاع أسعار الطاقة.

تغير تكتيكي لقوات روسيا في أوكرانيا

وعينت روسيا الاتحادية قائدا جديدا للقوات المسلحة في أوكرانيا لتنفيذ عمليات نوعية واسعة بعد استعادة أوكرانيا 4 مدن من روسيا وهو الأمر الذي جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع على رأس الجيش الروسي في أوكرانيا قائدا شارك في الحرب في سوريا وحرب الشيشان وحرب أفغانستان.