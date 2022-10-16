وزير الدفاع السعودي: الاتهامات الزائفة للمملكة بدعم روسيا لم تخرج من أوكرانيا

ذكر وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن هناك استغراب لاتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في أزمتها مع أوكرانيا، متابعا: «الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا».

الأمير خالد بن سلمان: قرار "أوبك" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xrLRg3 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 16, 2022

القرار اقتصادي وليس سياسيا

وأضاف وزير الدفاع السعودي خلال تصريحات نقلها حساب قناة العربية الرسمي عبر موقع «تويتر»: «قرار أوبك اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة، إيران عضو في أوبك، فهل يعني قرار المنظمة وقوف السعودية بجانبها؟، قرار أوبك اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة».

قرار منظمة أوبك

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تخفيض مقدار الضخ اليومي للغاز بعد وجود فائض في الغاز في الشهر الثامن للأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي.