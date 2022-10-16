المبادرات الرئاسية.. بوابة الحصول على خدمات صحية متطورة مجانية

عانى القطاع الصحى على مدار سنوات طويلة من أزمات مؤثرة تسببت فى تراجع صحة المواطنين، الذين اصطفوا فى طوابير أمام المستشفيات أملاً فى العلاج، إلى أن حانت لحظات التغيير فى السنوات الأخيرة، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى صحة المصريين عناية شديدة بمبادرات صحية رئاسية منذ توليه المسئولية، كما أطلق حزمة من الإصلاحات الصحية التى تعتمد على 3 محاور أساسية، استطاعت أن تنقل هذا الملف من الإهمال ليكون قاطرة من الإنجازات لخدمة صحة المواطن فى المقام الأول.

القضاء على فيروس «سى».. وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية دون تحمّل المواطن أى أعباء مالية

«100 مليون صحة» المظلة الكبرى للمبادرات الرئاسية المختلفة فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة، استفاد منها ما يزيد على 70 مليون مواطن، كما تم تحقيق مستهدفات صحية على مستوى الجمهورية، خاصةً علاج فيروس «سى»، أحد أخطر الأمراض التى كانت تستنزف القطاع الصحى بأكمله لفترة طويلة، ووفقاً للإحصائيات الرسمية، سجلت مصر ما يقرب من 250 ألف حالة سنوياً من فيروس «سى»، وحالياً أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الفيروس بعد الكشف عن أكثر من 70 مليون مواطن، وتطرق الرئيس السيسى للمبادرة الفريدة من نوعها وكانت برداً وسلاماً على المواطنين.

كما شملت مبادرات الرئاسة القضاء على قوائم الانتظار، وتخفيف تكدس المواطنين أمام المستشفيات الحكومية، وتقليل مدة إجراء العمليات الجراحية إلى أسبوع كحد أقصى، و15 يوماً فقط فى العمليات الجراحية الكبرى، واستطاعت إجراء أكثر 1.3 مليون عملية جراحية، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 ملياراً و600 مليون جنيه، من خلال 477 مستشفى على مستوى كل محافظات الجمهورية، كما تم التوجيه بالتوسع فى التخصصات الطبية لتشمل 17 تخصصاً جراحياً.

كل تلك التحركات جعلت المنظومة الصحية فى بؤرة الإشادات الدولية، خاصة من قبل منظمة الصحة العالمية التى أكدت أن ما تم تحقيقه من مبادرات وفعاليات صحية أسهم فى تحسين الأحوال الصحية للأسر المصرية.

وذهب الرئيس «السيسى» بحزمة الإصلاحات الصحية والمبادرات إلى الأم والجنين، فأطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، واستطاعت المبادرة اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية دون تحمل أى أعباء مالية، كما اهتم الرئيس بخلق جيل من الأطفال خالٍ من الأمراض، فأطلق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتطرق للمدارس بحملة السمنة والتقزم والأنيميا.

ولم تغفل المبادرات الرئاسية حقوق كبار السن والعناية بهم، فأطلقت مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، كما نجحت الدولة فى إصدار مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى ظل حبيس الأدراج طوال سنوات، حيث يهدف نظام التأمين الصحى الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية، فهو نظام إلزامى تكافلى، وتتحمل الدولة فيه أعباء المواطنين غير القادرين.

مستشار الرئيس: «السيسى» حريص على الارتقاء بالمنظومة الصحية

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرات الصحية الرئاسية أسهمت فى الحد من تداعيات أمراض عديدة، وإدخال الفرحة على ملايين الأسر، فالمواطن لا يتحمل أية أعباء مالية خلال الكشف والعلاج. وأضاف لـ«الوطن» أن المبادرات حققت رضا المنتفعين بهذه الخدمات بشكل كبير، وقللت نسب الوفيات فى الفترات الأخيرة بين الأطفال بسبب التطعيمات المجانية التى تقدمها الدولة، كذلك الاهتمام بمبادرات مثل «الأنيميا والتقزم».

وأكد أن المبادرات الصحية حققت جوانب العدالة الاجتماعية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تشمل استمرار تلك المبادرات لما حققته من إنجازات كان المواطن الرابح الأول بها، كذلك هناك تحركات ملموسة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

«عبدالغفار»: مبادرة جديدة لعلاج سرطان الرئة وعنق الرحم

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، إن عدد المنتفعين من المبادرات الرئاسية، وصل إلى أكثر من 101.498.747 زيارة، بواقع 72 مليون مواطن.

وكشف عن إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، قريبا، مؤكدا أن المبادرة الجديدة تأتى ضمن مشروع 100 مليون صحة، التى لها مردود صحى جيد جداً على المواطنين.