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استشاري جهاز هضمي: البنية التحتية أظهرت قوة القطاع الصحي في آخر 7 سنوات

كتب:

شريف سليمان
07:08 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
الدكتور محمد حسن منيسي

الدكتور محمد حسن منيسي

قال الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر كان بها خلل في الملف الصحي قبل عام 2014، لكنها شهدت أكثر من 1139 مشروعا في المنظومة الصحية ما بين الرعاية الأولية والمباني المتخصصة مثل مراكز الكلى وجراحات القلب المفتوح.

مبادرة 100 مليون صحة

وأضاف منيسي، خلال تصريحات عبر تطبيق زووم مع الإعلامية أية عبدالرحمن، عبر قناة «اكسترا نيوز»: «التنمية في كل القطاع، وأصبح لدينا قواعد بيانات لمسح شامل تمت خلال المبادرات الرئاسية التي كان أهمها 100 مليون صحة، وهناك 90 مليون مواطن نفذوا ما يزيد على 100 مليون زيارة للمراكز الصحية».

قاعدة بيانات قوية لدى الدولة المصرية

وتابع استشاري الجهاز الهضمي والكبد: «ومن ثمّ، أصبح لدينا قاعدة بيانات قوية جدا، وبنية تحتية، وهو ما ظهر خلال جائحة كورونا، إذ لم يكن لدينا أي نقص في الرعايات المركزة والأكسجين والدواء، وقمنا بالاستثمار في المستلزمات الطبية ومدينة الدواء العالمية المصرية والتطعيمات، ونستطيع إنتاج تطعيماتنا في مصنع فاكسيرا».

إنجازات القطاع الصحي في مصر

وأوضح محمد حسن: «قمنا بإنتاج دواء فيروس سي ودوائي كورونا، والبنية التحتية أظهرت قوة مصر في القطاع الصحي في مدة زمنية قصيرة وهي 7 سنوات، وما تم من إنجازات في هذه المرحلة كان يتجاوز 30 سنة، من قاعدة بيانات والقضاء على قوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية ورفع كفاءة ومستوى التمريض في كل القطاعات».

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