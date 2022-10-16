بعد رأس الحكمة.. قطع الاتصالات عن العلمين ومرسى مطروح غدا لأعمال صيانة

أعلنت محافظة مطروح، اليوم، أن منطقة تليفونات مطروح ستقطع خدمة الاتصالات عن الخدمة الأرضية والإنترنت الأرضي، وذلك عن مدينتي العلمين ومرسى مطروح غدا الاثنين، وذلك من تمام الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك نظرا لوجود أعمال صيانة في الخطوط، وسيتم إعادة جميع الاتصالات، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال صلاح أبو شفيلة، من منطقة سنترالات محافظة مطروح، إن منطقة تليفونات بمطروح، تجري بعض أعمال الصيانة في عدة مناطق ومدن بنطاق المحافظة في المدن الشرقية الممتدة على الساحل الشمالي الغربي.

قطع الاتصالات عن رأس الحكمة

وأضاف أبوشفيلة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى قطع الاتصالات عن الخدمة الأرضية والإنترنت الأرضي، اليوم الأحد، في مناطق رأس الحكمة وساحل رأس الحكمة وفوكة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، ومنطقة سيدي حنيش وعلم مريم، وذلك فجراً في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، واستمرت حتى تمام الساعة السادسة صباحا بسبب القيام بأعمال صيانة بشبكات الاتصالات بهذه المناطق.

تحسين الخدمة

وأوضح أن على مدار اليوم في الأوقات العادية جميع شبكات الاتصالات وخطوط الإنترنت تعمل بشكل جيد على مستوى محافظة مطروح في جميع المراكز والمدن السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وسيوة، وأن أعمال الصيانة تساهم في عملها بشكل أفضل دون أي انقطاع أو تأثر لتقديم خدمات اتصالات متميزة بجميع أهالي مطروح وزائريها.