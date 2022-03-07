مكالمات بلا انقطاع.. الترددات الجديدة ترفع كفاءة خدمات الاتصالات

تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا في خدمات الهاتف المحمول، على مستوى الصوت والإنترنت، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتماد إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنية TDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر 2021، ما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات نقل البيانات والخدمات الصوتية.

إنشاء 693 محطة تقوية خلال الربع الأخير من 2021

وبحسب مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ«الوطن»، فإن الجهاز اعتمد إنشاء 693 محطة جديدة خلال الربع الأخير من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، ما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصرية، فى كافة محافظات الجمهورية، خصوصا المحافظات النائية.

إنشاء 1000 برج لشبكات المحمول بقرى حياة كريمة

وقالت المصادر، إن هناك استراتيجية تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إنشاء شبكة كوابل الألياف، وتغطية القرى المدرجة ضمن حياة كريمة، بخدمات شبكات الهاتف المحمول، حيث تستهدف الوزارة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة توصيل الإنترنت لنحو مليون منزل بقرى المبادرة، إضافة إلى إنشاء 1000 برج لشبكات المحمول لتوصيل الخدمة وتحسين جودتها بالمناطق النائية.

تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول

وبحسب تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأخير من عام 2021، الذي يصدره المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز حيث يعرض مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وبمسافة قياس بلغت 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021، فإن عملاء شركة فودافون مصر يعانون من مشاكل في خدمات الصوت داخل 15 منطقة وحي، فيما يعاني عملاء شركة أورانج في 28 منطقة من سوء جودة خدمات الصوت، أما عملاء اتصالات فيعانون من سوء جودة خدمات الصوت، داخل 29 منطقة، ويعاني عملاء شركة «وي»، فى 37 منطقة من سوء خدمات الصوت.

وقرر جهاز تنظيم الاتصالات تغريم شركات المحمول في الربع الأخير من عام 2021، نحو 17 مليون جنيه، بسبب تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات، وشن الجهاز حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، ما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهاز غير شرعي (مقوي وهوائي) في 7 محافظات.