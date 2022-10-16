وكيل «تعليم النواب»: تحقيق حياة كريمة يبدأ بـ«التعليم» والعدالة الاجتماعية (حوار)

قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم الفنى والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وجود تعليم جيد فى الدولة يحقّق العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور، ومبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مثال على سعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وإلى نص الحوار:

ماجدة بكرى: المادة 19 من الدستور تحمى حقوق المصريين وتشترط «التعليم الجيد حق لكل المواطنين»

كيف يحقّق التعليم الجيد العدالة الاجتماعية؟

- العدالة الاجتماعيّة أحد النظم التى يتم من خلالها تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع فى فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة، بالإضافة إلى أن الدستور نص فى المادة 19 على أن التعليم حق كل مواطن مصرى، وهدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، فعند تطبيق كل ذلك على منظومة تعليم جيد، حينها يتم تحقيق العدالة الاجتماعية.

إنشاء 14 ألف فصل وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس وخفض كثافة الفصول وإنهاء تعدّد الفترات

كيف تسهم مشروعات «حياة كريمة» التعليمية فى رفع الكفاءة وتحقيق العدالة الاجتماعية؟

- مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مثال على سعى الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنها لا تنشغل بقطاع واحد فقط، بل لها أذرع فى كل القطاعات الأخرى حتى التعليم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الخطوات ضمن المبادرة، مثل العمل على إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، وخفض معدلات كثافة الفصول، وإنهاء مشكلات تعدّد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال تنفيذ المدارس غير الصالحة، ومتابعة تنفيذ المكون الثانى من الاتفاقية مع اليابان بعد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرة تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات لسد العجز فى المعلمين وبدأت بالفعل المرحلة الأولى منها، وتتابع لجنة التعليم ما يتم من إجراءات حرصاً منها على اختيار أفضل العناصر بكل شفافية وحيادية، وغيرها الكثير من المبادرات التى تقدم أفضل الخدمات للمواطن فى قطاع التعليم بسعى من الدولة وكل المؤسسات المختصة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكيف يُعد توجيه الرئيس بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

- توجيهات الرئيس بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية ورفع قدرات العاملين بها دلالة على اهتمام الدولة بكل الفئات فى قطاع التعليم، وهذا هو صميم العدالة الاجتماعية، وتتحقق العدالة عندما نُعطى جميع الفئات كل الفرص المتماثلة، خصوصاً فئة التعليم الفنى فهو يمثل قطاعاً عريضاً من الطلاب يصل إلى 52% من الطلاب بعد الشهادة الإعدادية.

ما خطوات لجنة التعليم فى ملف التعليم الفنى؟

- عكفت لجنة التعليم منذ الفصل التشريعى الأول على بحث ملف التعليم الفنى فى مصر بعقد اجتماعات مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لبحث تطوير التعليم الفنى من خلال تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم، إلى جانب تطوير المقررات الدراسية، وناقشت اللجنة عدداً من التشريعات الداعمة للتعليم الفنى، ومنها مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، الذى تم إقراره خلال الفصل التشريعى الأول، وبالفعل تم إنشاء الكثير من الجامعات التكنولوجية التى قدّمت الكثير من الحوافز والتخصّصات الجديدة للطلاب.

تعديل الصورة الذهنية لخريجى التعليم الفنى

بتبنى المجتمع ككل استراتيجية تطوير التعليم الفنى والعمل على تعديل الصورة الذهنية لخريجى التعليم الفنى والتقنى، بحيث يجب أن تختلف وجهة نظر المجتمع وتصبح النظرة أن هذه المدارس والجامعات ليست ملاذاً لمن يفشل فى الالتحاق بالتعليم العام، ولكنها مؤسسات جاذبة للطلاب الذين يتمتعون بقدرات علمية ومهارات مهنية كبيرة، خاصة أن قيام الدولة بالتوجه نحو افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج، والجامعات التكنولوجية ذات التخصصات الجديدة جذب الكثير من الطلاب وأسرهم.