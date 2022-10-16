اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. العدالة الاجتماعية «صحة وتعليم وحماية»

تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الإثنين 16 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، إذ تقرأ في الصفحة الأولى:

- «الوطن» ترصد التزام الحكومة بمواد الدستور الهادفة لتحسين المعيشة وتحقيق تكافؤ الفرص

- العدالة الاجتماعية صحة وتعليم وحماية

- سكن لائق.. توجيه 614 مليار جنيه خلال 8 سنوات لقطاع الإسكان بزيادة 508%

- تطوير 58 منطقة غير مخططة و322 «غير آمنة»

- «السيسي»: تعظيم الاستفادة من خبرات «سيمنز» في الطاقة المتجددة

- «العفو الرئاسي»: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

- انطلاق أسبوع القاهرة الخامس للمياه بحضور ممثلين من 70 دولة

- الأحزاب تطالب الحكومة بالتركيز على دعم الصناعة خلال المؤتمر الاقتصادي

وفي الصفحة الثانية تقرأ

- الحوار الوطني: مجلس الأمناء يواصل اجتماعاته التحضيرية

- ترويج مشروعات «اقتصادية القناة» بقمة المناخ

- «القاهرة الإخبارية» بوابة الريادة الإعلامية «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»

- «الطاهري»: القناة ستحجز موقعها في المنافسة من يوم إطلاقها.. وماسبيرو مدرسة

- انشقاق «الإخوان» لـ3 جبهات في الخارج واتهامات متبادلة بالاحتيال والسرقة

- هند رشاد: «المتحدة» تسعى لتطوير المنظومة بما يليق بالجمهورية الجديدة

- «الداخلية»: 8 مأموريات لاستخراج البطاقات للمرضى في المنازل

وفي الصفحة الثالثة تقرأ

- «الوطن» ترصد التزام الحكومة بمواد الدستور الهادفة لتحسين المعيشة وتكافؤ الفرص

- العدالة الاجتماعية طريق المصريين إلى الحياة الكريمة

- 4 ركائز لإرساء العدالة الاجتماعية.. مخصصات لقطاع الإسكان ومبادرات حكومية وتطوير المناطق العشوائية

وفي الصفحة الرابعة تقرأ

- 54 مليار جنيه لحل أزمة كل المصريين وتوفير سكن بشرطين «لائق وراق»

- تطبيقا للمادة 8 من الدستور.. خطة حكومية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير بدائل آدمية

- حياة «أليمة» أصبحت «كريمة» في منشأة فؤاد: عشش الصفيح بقت عمارات

- أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة الأكثر جذبا لمحدودي ومتوسطي الدخل

وفي الصفحة الخامسة تقرأ

- المبادرات الرئاسية بوابة الحصول على خدمات صحية متطورة وبالمجان

- «المستشفيات الجامعية» الذراع الثانية للعلاج في مصر

- رفع كفاءة 1139 مستشفى بـ27 مليار جنيه وتطوير مراكز الإسعاف بـ4 مليارات ضمن 84 مشروعا

- وكيل «صحة النواب»: «التأمين الصحي» تأخر 20 عاما.. وخرج للنور في عهد السيسي

وفي الصفحة السادسة تقرأ

- تطوير المناهج لتناسب عصرا متطورا وطالبا مختلفا والمهارات الإبداعية والاستكشافية «كلمة السر»

- طريق الجمهورية الجديدة مفروش بتعليم جامعي «متنوع.. متطور.. متاح للجميع»

- «التعليم التكنولوجي».. دراسة وتدريب عملي يربط الطلاب بسوق العمل: ادرس واكسب في وقت واحد

- وكيل «تعليم النواب»: تحقيق حياة كريمة يبدأ بـ«التعليم» والعدالة الاجتماعية

وفي الصفحة السابعة تقرأ

- توجيهات رئاسية بزيادة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي و25 مليار جنيه لـ«الولي بالرعاية».. و«تكافل وكرامة» الأضخم

- «الوطني للعمل الأهلي التنموي» يمد يد العون لرعاية «الأكثر احتياجا»: «بنكمل دور الحكومة»

- «مستورة» ستر ماجدة وبنتها بقرض اتسدد واتجدد: عرفت معنى السند

- مستشار «التضامن» لـ«السياسات الاجتماعية»: 22 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة» بهدف التمكين وليس الإعالة

وفي الصفحة الأخيرة تقرأ

- المطلقات بعدسة «عاطف»: معاناة لا يمحوها إلا «الفوتوسيشن»

- اللي تعرف ديته اطحنه عند جاد الله: 100 سنة «دقيق على البارد»

- الرسم والنحت.. حلول جوني ديب وبراد بيت للأزمة العاطفية

- طريقة عمل المجوهرات في الورشة: كورس للبنات والستات فوق الـ60