اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. العدالة الاجتماعية «صحة وتعليم وحماية»
كتب:
محمد متولي
08:01 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
الصفحة الأولى من عدد الوطن
تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الإثنين 16 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، إذ تقرأ في الصفحة الأولى:
- «الوطن» ترصد التزام الحكومة بمواد الدستور الهادفة لتحسين المعيشة وتحقيق تكافؤ الفرص
- العدالة الاجتماعية صحة وتعليم وحماية
- سكن لائق.. توجيه 614 مليار جنيه خلال 8 سنوات لقطاع الإسكان بزيادة 508%
- تطوير 58 منطقة غير مخططة و322 «غير آمنة»
- «السيسي»: تعظيم الاستفادة من خبرات «سيمنز» في الطاقة المتجددة
- «العفو الرئاسي»: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا
- انطلاق أسبوع القاهرة الخامس للمياه بحضور ممثلين من 70 دولة
- الأحزاب تطالب الحكومة بالتركيز على دعم الصناعة خلال المؤتمر الاقتصادي
وفي الصفحة الثانية تقرأ
- الحوار الوطني: مجلس الأمناء يواصل اجتماعاته التحضيرية
- ترويج مشروعات «اقتصادية القناة» بقمة المناخ
- «القاهرة الإخبارية» بوابة الريادة الإعلامية «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»
- «الطاهري»: القناة ستحجز موقعها في المنافسة من يوم إطلاقها.. وماسبيرو مدرسة
- انشقاق «الإخوان» لـ3 جبهات في الخارج واتهامات متبادلة بالاحتيال والسرقة
- هند رشاد: «المتحدة» تسعى لتطوير المنظومة بما يليق بالجمهورية الجديدة
- «الداخلية»: 8 مأموريات لاستخراج البطاقات للمرضى في المنازل
وفي الصفحة الثالثة تقرأ
- «الوطن» ترصد التزام الحكومة بمواد الدستور الهادفة لتحسين المعيشة وتكافؤ الفرص
- العدالة الاجتماعية طريق المصريين إلى الحياة الكريمة
- 4 ركائز لإرساء العدالة الاجتماعية.. مخصصات لقطاع الإسكان ومبادرات حكومية وتطوير المناطق العشوائية
وفي الصفحة الرابعة تقرأ
- 54 مليار جنيه لحل أزمة كل المصريين وتوفير سكن بشرطين «لائق وراق»
- تطبيقا للمادة 8 من الدستور.. خطة حكومية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتوفير بدائل آدمية
- حياة «أليمة» أصبحت «كريمة» في منشأة فؤاد: عشش الصفيح بقت عمارات
- أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة الأكثر جذبا لمحدودي ومتوسطي الدخل
وفي الصفحة الخامسة تقرأ
- المبادرات الرئاسية بوابة الحصول على خدمات صحية متطورة وبالمجان
- «المستشفيات الجامعية» الذراع الثانية للعلاج في مصر
- رفع كفاءة 1139 مستشفى بـ27 مليار جنيه وتطوير مراكز الإسعاف بـ4 مليارات ضمن 84 مشروعا
- وكيل «صحة النواب»: «التأمين الصحي» تأخر 20 عاما.. وخرج للنور في عهد السيسي
وفي الصفحة السادسة تقرأ
- تطوير المناهج لتناسب عصرا متطورا وطالبا مختلفا والمهارات الإبداعية والاستكشافية «كلمة السر»
- طريق الجمهورية الجديدة مفروش بتعليم جامعي «متنوع.. متطور.. متاح للجميع»
- «التعليم التكنولوجي».. دراسة وتدريب عملي يربط الطلاب بسوق العمل: ادرس واكسب في وقت واحد
- وكيل «تعليم النواب»: تحقيق حياة كريمة يبدأ بـ«التعليم» والعدالة الاجتماعية
وفي الصفحة السابعة تقرأ
- توجيهات رئاسية بزيادة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي و25 مليار جنيه لـ«الولي بالرعاية».. و«تكافل وكرامة» الأضخم
- «الوطني للعمل الأهلي التنموي» يمد يد العون لرعاية «الأكثر احتياجا»: «بنكمل دور الحكومة»
- «مستورة» ستر ماجدة وبنتها بقرض اتسدد واتجدد: عرفت معنى السند
- مستشار «التضامن» لـ«السياسات الاجتماعية»: 22 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة» بهدف التمكين وليس الإعالة
وفي الصفحة الأخيرة تقرأ
- المطلقات بعدسة «عاطف»: معاناة لا يمحوها إلا «الفوتوسيشن»
- اللي تعرف ديته اطحنه عند جاد الله: 100 سنة «دقيق على البارد»
- الرسم والنحت.. حلول جوني ديب وبراد بيت للأزمة العاطفية
- طريقة عمل المجوهرات في الورشة: كورس للبنات والستات فوق الـ60