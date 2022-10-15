«القومي للحوكمة» يناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتطبيقها في أفريقيا

عقدت شبكة «تنمية»، التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حلقة تعليم تفاعلي عن بعد «ويبينار» باللغة الإنجليزية لخريجي المعهد من القيادات الأفريقية، والذين شاركوا ببرامج التدريب المختلفة للمعهد، وذلك بعنوان «عدم ترك أحد خلف الركب، كأحد مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة».

التعريف بالأبعاد الرئيسية للحوكمة الفعالة

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن الويبينار تناول عدة موضوعات، منها التعريف بالأبعاد الرئيسية للحوكمة الفعالة، بحسب لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة، والمعنى المقصود بعدم ترك أحد خلف الركب من منطلق خبرة كل دولة وكل منظمة ممثلة في الويبينار.

كما تم تحليل المقصود بالعدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقها بالدول الأفريقية المختلفة وتبادل الخبرات والسياسات المطبقة في هذا الشأن، مع القاء الضوء على تحديات ومعوقات التنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن استعراض آراء المشاركين فى كيفية تعزيز آليات تحقيق العدالة الاجتماعية فى الدول الأفريقية المختلفة كأداه للوصول لمجتمع شامل لجميع الفئات دون ترك أحد خلف الركب، بحسب «شريف».

120 مشاركًا في الويبينار

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي ورئيس شبكة التدريب الأفريقية بالمعهد «تنمية»، أن هذا الويبينار التفاعلي سجل فيه 120 مشاركًا، منهم 45 مصريًا، و75 أفريقيًا، معظمهم من السيدات، حيث شاركت به نخبة متميزة من خريجي المعهد من الوزارات والهيئات الحكومية الأفريقية والجامعات والمراكز البحثية من ثمان عشر دولة أفريقية، شملت كلا من كينيا، وجنوب السودان، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وليسوتو، وأوغندا، والمغرب، والجزائر، وتوجو، ورواندا، وبوركينا فاسو، ومالاوي، وزيمبابوي، وبوتسوانا، والجابون، وزامبيا، إضافة إلى مصر.

وقدمت الويبينار الدكتورة سوزان آبى أستاذ الادارة العامة والسياسات بكلية روكفيلر للشؤون العامة بجامعة ألباني، بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والخبيرة في مجال المنظمات الأهلية والعلاقة بين المجتمع المدني والحكومات، وأبعاد وتطور القطاع غير الهادف للربح العابر للحدود الوطنية، وأدارت الويبينار الدكتورة حنان رزق.