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فلسطين تهدي شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى

كتب:

إسراء سليمان
04:34 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
فلسطين تهدي شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى

فلسطين تهدي شيخ الأزهر أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى

أهدى الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا من دولة فلسطين، لدور الأزهر في دعم القضية الفلسطينية، والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني، ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الكيان الصهيوني.

أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى

وسلم محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، نسخة المصحف لشيخ الأزهر، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر، مؤكدًا أن هذه هي النسخة الأولى التي أُعدت من مصحف المسجد الأقصى، واستغرق العمل على إعدادها ما يزيد عن 6 سنوات، وهو أول مصحف يصدر عن دولة فلسطين.

 

وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسعادته بهذه الهدية الفلسطينية الكريمة، داعيًا المولى عز وجل، أن ينزل سكينته وأمنه على فلسطين، وأن يكتب لهذا الشعب -الذي ذاق الأمرَّين- أن ينهض بعد عثرته، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية، إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الصمود لاسترداد حقوقه المغتصبة، والاستمرار في نضاله الأصيل والمشروع.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.