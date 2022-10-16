السيسي: مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بمؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، أن مصر تتبنى مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي.

مصر تدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات المائية

وأوضح «السيسي»، أن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن رؤية مصر الراسخة بشأن التعامل مع نهر النيل هي العمل سويا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار.