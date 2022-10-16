أسامة عرابي عن قمة المناخ: إنقاذ لكوكب الأرض.. ومصر ستبهر الجميع

تحدث أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إقامة قمة المناخ بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة، وذلك لبحث مناقشة التغيرات المناخية، وجهود الدول المختلفة وحلولها لمواجهة هذه الأزمة، وكيفية معالجتها.

وقال «عرابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيد بإقامة قمة المناخ في مصر، هذا شيء يشرفنا، فهي قمة تهدف لإنقاذ كوكب الأرض، من أزمة التغيرات المناخية».

وأضاف: «يجب على جميع المصريين، استغلال هذا الحدث، لكي تظهر بلادنا بالشكل اللائق بها، وأنا واثق أن مصر ستبهر الجميع كالعادة، كما حدثت في استضافة العديد من المحافل العالمية».

وواصل: «دورنا استغلال تواجد كل هذه الدول في بلدنا، لتقديم صورة إيجابية عن مصر، ودورها الرائد دائما في الشرق الأوسط، وترك بصمة مميزة تلفت أنظار جميع الدول لقوة مصر ومكانتها الكبيرة».

وأتم: «قمة المناخ إنقاذ للكوكب والكرة الأرضية، ويجب علينا كمصريين أن نقدم كل ما هو جديد من أجل الظهور بشكل مميز، حدث رائع وهيسمع عالميا وعلينا أن نترك كل الدول التي تحاول التقليل من مثل هذه الأحداث أو ترفض القدوم، دي دول خايبة».

ويعتبر مؤتمر المناخ المقبل هو رقم 27، وذلك منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في 21 مارس 1994، ولكن سوف تستضيف المؤتمر هذا العام مدينة شرم الشيخ، التي تقع في جنوب سيناء، والمطلة على البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر ذاته.