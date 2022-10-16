شكري: عقد مائدة حوارية رئيسية حول الأمن الغذائي في قمة المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه في إطار قمة المناخ المرتقب بشرم الشيخ، سيتم عقد مائدة رئيسة حوارية حول الأمن المائي، كما سيتم في إطار الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تخصيص يوم للمياه، فمن المقرر إطلاق مبادرة للتحرك من أجل التكيف وبناء القدرة على التحمل في مجال المياه، والتي ترمي إلى تحقيق 3 أهداف.

وأضاف «شكري»، في كلمته ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الأول، الحد من فواقد المياه وتنمية مواردها وتطوير سبل الحصول عليها، الثاني هو التوصل إلى سياسات متفق عليها لإجراءات التكيف المناخي ذات الصلة بالمياه ووضعها موضع التنفيذ، والثالث تعزيز الربط بين إجراءات التعامل مع تحديات المناخ بغرض تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة سيتم العمل على تحقيق تلك الأهداف عبر عدة مسارات عمل تتضمن التمويل والابتكار وتنمية القدرات وتبادل الخبرات».

شكري: مصر كثفت مساعيها للتباحث حول أجندة المياه والمناخ

وتابع أن مصر كثفت مساعيها للتباحث حول أجندة المياه والمناخ في إطار متعدد الأطراف وفي فعاليات المياه الدولية وتأتي الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه لتمثل مرحلة استخلاص نتائج هذه المشاورات والدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ سواء في مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ أو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.

وواصل: «أدعوكم خلال اجتماعاتكم عبر هذا الأسبوع للعمل على التوصل لرؤية محددة تكون بمثابة بناء يتم إطلاقه عن أسبوع القاهرة للمياه من أجل تعزيز تحركنا المشترك على سبيل هذا المؤتمر الأممي المهم».

شكري: نتطلع إلى أن يتداول المشاركون في الحق الإنساني في المياه

وواصل: «ونتطلع إلى أن يتداول المشاركون في الحق الإنساني في المياه بمختلف أبعاده بما في ذلك التحديات الخاصة التي تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية، كما أرجو أن تتضمن نقاشاتكم العلاقة بين التعاون الفعال العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي والسبل المثلى للاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتكار وتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئيا في إطار مساعي تحقيق تلك الإدارة الرشيدة المتكاملة للموارد المائية».