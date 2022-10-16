وزير الخارجية: قمة المناخ تشهد عقد مائدة رئاسية حوارية بشأن الأمن المائي

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في حفل افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، الذي يقام في الفترة من 16: 19 أكتوبر الجاري تحت شعار المياه في قلب عمل المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ألقى كلمة أعرب فيها عن الترحيب بالحضور في أسبوع القاهرة للمياه، الذي ينعقد هذا العام في توقيت له أهمية خاصة، في إطار الاستعدادات لعقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في مارس 2023، موضحا أن قمة المناخ تشهد عقد مائدة رئاسية حوارية بشأن الأمن المائي.

مصر في مقدمة دول الندرة المائية

وأشار شكري إلى أن مصر تأتي في مقدمة دول الندرة المائية، إذ تعد الدولة الأكثر جفافا في العالم، ولذلك كرست جهدها الوطني لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه عبر رؤية 2030، والخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي اضطلعت بها مصر لتعزيز أجندة المياه الدولية، إذ كانت في طليعة الدول الفاعلة على مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، موضحا أن قمة المناخ تشهد تخصيص يوم للمياه، ومن المقرر إطلاق مبادرة AWARe «التحرك من أجل التكيف وبناء القدرة على التحمل في مجال المياه».

الدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ في مؤتمر المناخ

وأضاف المتحدث بِاسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته على أهمية الدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ سواء في مؤتمر المناخ أو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، داعيا المشاركين إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية، والعلاقة بين التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي، وسبل الاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئيا.