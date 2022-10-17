السيطرة على حريق في شقة دون خسائر بشرية ببورسعيد.. ماس كهربائي

اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة الإسراء بحي الضواحى بمحافظة بورسعيد بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى باقي المنازل المجاورة، وذلك دون إصابات بشرية أو حدوث اختناقات بسبب الحريق.

حريق في شقة سكنية

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من العقيد هانى المهدي رئيس هيئة المطافئ بالمحافظة، يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بالدور الأرضي في العمارة رقم 22 بمساكن الإسراء بحي الضواحي ببورسعيد.

وعلى الفور، انتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، وتبين أن الحريق نشب في صالة الشقة التي يقيم بها ثلاثة مهندسين، والذين غادروا المنزل فور اشتعال النيران.

أعمال تبريد لمنع اشتعال النيران

ونفذت قوات الحماية المدنية أعمال تبريد لمنع تصاعد الأدخنة، واشتعال النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الإسعاف والطوارئ والغاز الطبيعي والكهرباء إلى موقع الحريق، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لمنع انتشار النيران، ولم ينجم عن الواقعة حالات اختناق أو إصابات بشرية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.