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حريق شونة قش في أولاد صقر بالشرقية.. والأهالي يشاركون بإخماده

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نظيمه البحرواي
11:33 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
حريق

حريق

شب حريق في شونة قش في شاويش أغاصي بجوار قرية بني منصور التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

«أمن الشرقية» يتلقى بلاغا بنشوب حريق في شونة قش

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بتلقي المركز بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شونة قش وحظيرة للمواشي بعزبة شاويش أغاصي بجوار قرية بني منصور التابعة لمركز أولاد صقر.

الدفع بسيارتي إطفاء

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، فيما شارك الأهالي في إخماد الحريق ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت البناية التي تولت التحقيقات.

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بقلم نظيمه البحرواي