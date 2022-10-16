السيطرة على حريق في مخلفات جراج دون خسائر بشرية بكرداسة.. ماس كهربائي

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل جراج دون خسائر بشرية، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حريق داخل جراج

وورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد أمين رئيس القطاع، يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة كرداسة بنشوب حريق داخل جراج بطريق اللبيني.

وتبين أن الجراج محاط بسور من الطوب، وداخله غرفة مسقوفة بالصاج، وبداخلها بعض مخلفات الكاوتش وفوانيس بلاستيكية قديمة خاصة بالسيارات، وأن الحريق نشب ببعض المخلفات المتواجدة بالغرفة.

ماس كهربائي

وقام رجال الحماية المدنية بإخماد النيران بمعرفة الحماية المدنية دون حدوث إصابات، وقرر مالك الجراج أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية داخل الغرفة، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الحريق جنائيًا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.