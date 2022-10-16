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حريق داخل غرفة في محطة قطار الشهداء بالمنوفية دون إصابات

كتب:

عصام علم الدين
05:52 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
سيارة إطفاء - ارشيفية

سيارة إطفاء - ارشيفية

نشب حريق في غرفة مغلقة بمحطة قطار الشهداء بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت في إخماد الحريق بدون وجود إصابات بشرية ناتجة عن الحريق.

تفاصيل الحريق داخل الغرفة

بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحريق، تبين أن الحريق نشب في غرفة يقيم بها العمال القائمون على تطوير الحمامات داخل المحطة، وفوجئ العمال بالحريق أثناء العمل، ونجح الأهالي والعمال في إخماد الحريق بمساعدة سيارة الإطفاء وقوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الحادث، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وبسؤال أحد العمال، أكدوا اشتعال النار في الغرفة نتيجة انفجار موقد غاز صغير يستخدم لعمل الشاي من قبل العمال، ولم يصب أي أحد من العاملين أو الأهالي بخلاف تلفيات طفيفة داخل الغرفة.

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