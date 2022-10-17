دوي انفجارين في العاصمة الأوكرانية «كييف»

أشارت وسائل إعلام، صباح اليوم الاثنين، إلى سماع دوي انفجارين في «كييف» عاصمة أوكرانيا، وقال عمدة «كييف»، فيتالي كليتشكو، إن صواريخا سقطت على وسط المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية، إن الوضع في اتجاه «جنوب بوه» لا يزال متوترًا، وأوضحت قيادة «العمليات الجنوبية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «موسكو»، تقصف المواقع الأوكرانية باستخدام الطائرات والمدفعية الثقيلة والهاون.

أوكرانيا نفذت 15 غارة جوية على مواقع روسية

وشنت القوات الروسية، أمس الأحد، 5 غارات على خطوط الجبهة والمستوطنات المجاورة بطائرات هجومية وعمودية، فيما نفذت أوكرانيا، 15 غارة جوية على مواقع روسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت «العمليات الجنوبية»، إلى مقتل ما لا يقل عن 50 من القوات الروسية، وتدمير ودبابتين و3 مدافع هاوتزر من طراز «ماستا» ونظام «تور» للدفاع الجوي و3 عربات مصفحة.