سفيرة أوكرانيا في أمريكا تطالب بتسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي لـ«كييف»

طالبت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوكسانا ماركاروفا، مساء اليوم الأحد، بتسريع تسليم الأسلحة إلى بلادها عقب الضربات التي تلقتها كييف مطلع الأسبوع الماضي، وأودت بحياة مدنيين وعسكريين.

الحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي

وأوضحت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أن بلادها في أشد الحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي لذا يجب الإسراع في حصول كييف عليها، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ضرورة المساعدة من قبل الشركاء

وواصلت السفيرة: «نفعل كل ما هو ممكن ونطلب من شركائنا بذل كل ما في الوسع ليس فقط لتسريع التسليم، ولكن أيضًا لتهيئة الأنظمة، ونحتاج إلى البدء في تأمين أكبر عدد ممكن من الأماكن في أوكرانيا وكذلك الأطفال من الصواريخ الروسية».