صافرات الإنذار تنطلق في بعض مناطق أوكرانيا بينها «كييف»

أعلنت وسائل إعلام اوكرانية، انطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق أوكرانيا بينها العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن القوات الروسية، قصفت محطة توليد الكهرباء الحرارية في فينيتسا بطائرتين بدون طيار من طراز «شاهد -136» الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء.

روسيا: «موسكو» ستتخذ إجراءات مناسبة

وكانت السلطات الروسية، قالت في وقت سابق، إن «موسكو» ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على تنامي التدخلات الغربية في الأزمة الأوكرانية، وقفا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، فرضت نيويزيلندا، عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بـ4 مناطق ضمته موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي «لوجانسك - دونيتسك - خيرسون - زابوريجيا».

عقوبات نيوزيلندا شملت الملياردير الروسي ألكسندر أبراموف

وشملت العقوبات النيوزيلندية، الملياردير الروسي في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وشركة«إيفراز»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قالت في مقال في وقت سابق، إن رئيس الإدارة الأمريكية الحالية، جو بايدن يناقض نفسه في خطاباته، حين يتطرق إلى قضايا:العمل العسكري أو استخدام الأسلحة النووية.