بعد ضرب كييف بـ4 صواريخ.. من هو قائد القوات الروسية الجديد في أوكرانيا؟

في وقت باكر من صباح اليوم، وبعد يومين فقط من تعيين سيرجي سوروفيكين أول قائد عام للقوات الروسية في أوكرانيا، شنت روسيا ضربات دقيقة على كييف، إذ جرى ضربها على الأقل بـ4 صواريخ، بحسب صحيفة «الجارديان» اليوم.

وقال خبراء إن التحدي الرئيسي للقائد الجديد في أوكرانيا سيحل بعض المشكلات التي تواجه القوات الروسية بعد الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية.

قائد قاسي للغاية

جليب إيريسوف، ملازم سابق في سلاح الجو وعمل مع سوروفيكين حتى عام 2020، قال إن الجنرال الجديد كان أحد الأشخاص القلائل في الجيش الذين عرفوا كيفية الإشراف على أفرع الجيش المختلفة وتنظيمها، مضيفا: «إنه قاسي للغاية ولكنه قائد كفء أيضا، وتواجهه بعض المشكلات حيث أن روسيا تعاني من نقص الأسلحة والقوة البشرية».

وبحسب «الجارديان» فإن تعيين سوروفيكين أسعد الروس الذين كانوا يتابعوا التراجعات التي كانت تخوضها القوات الروسية منذ الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا مؤخرا.

تغيير مسارك المعارك في أوكرانيا لصالح القوات الروسية

يتمتع سوروفيكين بخبرة كبيرة في إدارة أعمال القتال، إذ خدم في سوريا وأفغانستان وحرب الشيشان الثانية، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس»، ويعول الروس على القائد الجديد لتغيير مسارك المعارك في أوكرانيا لصالح القوات الروسية.

وقبل منصبه الجديد، شغل الجنرال سوروفيكين، 55 عاما، منصب قائد القوات الجنوبية الروسية في أوكرانيا، ومنذ نهاية 2017 تولى قيادة القوات «الجوية الفضائية».

وكتب رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان: «الآن، أنا راضي بنسبة 100% عن العملية»، في إشارة إلى أول خطوة يتخذها الجنرال الروسي الجديد.

يذكر أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية واسعة صباح يوم الأثنين، استهدفت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف، ووصل عدد الصواريخ التي أطلقتها السفن الحربية الروسية في البحر الأسود إلى 75 صاروخا بـاتجاه المدن الأوكرانية.