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حريق كبير في منشأة البنية التحتية للطاقة في «دنيبروبتروفسك» الأوكرانية

الرئاسة الأوكرانية: استهداف العاصمة «كييف» بطائرات مسيرة انتحارية

كتب:

حسن رمضان
07:03 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
آثار قصف روسي في أوكرانيا-صورة أرشيفية

آثار قصف روسي في أوكرانيا-صورة أرشيفية

اندلع حريق كبير في منشأة البنية التحتية للطاقة في «دنيبروبتروفسك» بعد قصف صاروخي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وكان مكتب الرئاسة الأوكرانية، قال في وقت سابق، إن العاصمة «كييف»، تم استهدافها بطائرات مسيرة انتحارية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن عمدة العاصمة «كييف»، فيتالي كليتشكو، تدمير عدة مبان سكنية بسبب القصف.

بريطانيا: القوات الروسية تزيد من تدفق الإمدادات عبر «ماريوبول»

 من جهتها، قالت «الاستخبارات البريطانية»، إن الإمدادات اللوجستية جنوب أوكرانيا مهمة لروسيا بعد تدمير «جسر القرم»، موضحة أن القوات الروسية تزيد من تدفق الإمدادات اللوجستية عبر «ماريوبول» الواقعة على الساحل الشمالي لبحر آزوف.

 

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