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كييف: دوي انفجارات بمحيط مدينة زابوريجيا وارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسي

كتب:

رؤى ممدوح
10:44 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، إن دويّ انفجارات سُمع في محيط مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

تهديد روسي لأوكرانيا والغرب

في غضون ذلك قالت موسكو إنّها رصدت تقديم الغرب معلومات استخباراتية لأوكرانيا لاستهداف جيشها وتابعت: «سنضطر لاتخاذ تدابير مضادة بسبب مشاركة الغرب المتزايدة في الصراع الأوكراني أوكرانيا».

ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين

وفي سياق آخر ارتفعت حصيلة قتلى الضربات الروسية إلى 19 شخصًا وإصابة أكثر من 100 مصاب، من جهتهم أعلن انفصاليو خيرسون صد محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الخاصة بالمدينة التي ضمتها روسيا قبل نحو أسبوعين من خلال استفتاء قالت عنه الدول الغربية أنّه زائف وباطل.

 

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بقلم رؤى ممدوح