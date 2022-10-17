بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الدولي للإفتاء بمشاركة 91 وفدا

ينطلق المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي تنظِّمه دار الإفتاء المصرية، اليوم، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاشرة صباحًا، ويستمرُّ لمدَة يومين 17-18 أكتوبر الجاري، تحت عنوان«الفتوى وأهداف التنمية المستدامة».

ويشارك في المؤتمر وفود من 91 دولة، يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين، والوزراء والشخصيات العامة، إضافة إلى حضور نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

انطلاق المؤتمر الدولي للإفتاء

وقال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومستشار مفتي الجمهورية، في بيان، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة حنان بلخي، مساعد مدير منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالله المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والشيخ قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، والشيخ حسين كافازوفيتش، المفتي العام للبوسنة والهرسك، والدكتور رولاند شاتز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للمؤشرات العالمية للاستدامة.

وأضاف «نجم» أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الفتوى الشرعية في عمارة الأرض، وتحقيق التنمية المستدامة للدول والمجتمعات، وإبراز ما يرتبط بالتنمية المستدامة من أحكام شرعية، ينبغي أن تراعي الأبعاد المختلفة والمتعددة لمحاور التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية الإنسان.

أهداف المؤتمر الدولي للإفتاء

ولفت إلى أنه من أهداف المؤتمر، تحديد المفهوم الشرعي لـالتنمية المستدامة، وتأصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد ماهية وأبعاد التنمية المستدامة، وإبراز أهدافها ومبادئها وعناصرها مع رصد التطور التاريخي لمفهوم التنمية، وبيان علاقة الفتوى الشرعية بالتنمية المستدامة، مع التركيز على دور الفتوى في تحقيق الأهداف السياسية من السلم والأمن والعدل على المستوى السالمي، وإبراز دور الفتوى في التعاون والتكامل على المستوى الإنساني، وبيان أهمية توجه الفتوى في بناء المؤسسات القوية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى إظهار دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة وبخاصة دعم الاقتصاديات الوطنية، وإيضاح دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والبينية للتنمية المستدامة من تحقيق العدالة بين الجنسين، ومعالجة قضايا المجتمعات والحد من التنمر.