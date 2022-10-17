ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وهيروين في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري غير مرخص وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، بدائرة مركز الحامول، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

المتهم سبق ضبطه في قضيتي مخدرات

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «م.م »، 26 سنة، ومقيم دائرة مركز الحامول، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، آخرهما القضية رقم 5600 لسنة 2021 جنايات مركز الحامول.

سلاح ناري وهيروين

وأُلقى القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري طبنجة أجنبية الصنع عيار 9 مم، وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 78 جراماً، ومبلغ مالي 350 جنيها، وهاتف محمول.

وحُرر عن ذلك المحضر 15916 لسنة 2022، جنايات مركز شرطة الحامول.