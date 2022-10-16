محافظ كفر الشيخ: رفع 2009 أطنان مخلفات في 14 مركزا ومدينة

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من تنفيذ عدة حملات مكبرة، ترأسها رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وذلك بالتزامن مع حملات صيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

رفع المخلفات من شوارع كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة، والحفاظ على البيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

وذكر «نور الدين»، في بيان له، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها بلغ 2009 أطنان في 14مركزا ومدينة، بينها «كفر الشيخ 384 طنا، برج البرلس 49 طنا، سيدي سالم 156 طنا، وسيدي غازي 42 طنا، بلطيم 118 طنا، الرياض 112 طنا، الحامول 157 طنا، مصيف بلطيم 38 طنا، قلين 127 طنا، بيلا 183 طنا، دسوق 255 طنا، فوه 197 طنا، مطوبس 165 طنا، مسير 26 طنا»، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تفعيل دوريات لمتابعة أعمال النظافة

وأضاف «نور الدين»، أنه وجّه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.