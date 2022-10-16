فصل التيار الكهربائي غدا عن 9 مناطق بدسوق في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، غدا، عن 9 مناطق في مدينة دسوق ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي «دحروج، ومعهد الفتيات، وشارع الشركات، والكشلة، وشارع الـ 16، والكورنيش، وشارع السينما، وشارع المركز، وشارع سعد حتى برج الحامدين».

متابعة سير منظومة النظافة بأحياء دسوق

وفي سياق آخر، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، تحت إشراف جهاز النظافة والتجميل برئاسة المحاسب أحمد سلطان، سير منظومة النظافة بأحياء دسوق، وتهذيب الأشجار، و‏‏‏رفع الأتربة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء.

كما أجرى رئيس مركز ومدينة دسوق، جولة ميدانية مفاجئة على محطات الصرف الصحي، موجهاً برفع درجات الاستعداد بمركز ومدينة دسوق لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار.

تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين

يأتي ذلك، في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة.