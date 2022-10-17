طرق تفعيل فيزا «ميزة» تكافل وكرامة الجديدة 2022.. تعرف على الخطوات

بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع البطاقات الذكية «ميزة»، على المستحقين الجُدد ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يتساءل العديد من المستفيدين عن كيفية تفعيل فيزا «ميزة تكافل وكرامة»، الجديدة، بعد أن تم تسليمها للأسر المستفيدة في منازلهم.

شركة شحن تقوم بتوصيل الرقم السري

وعن كيفية تفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة الجديدة وكيفية الحصول على الرقم السري للفيزا، أوضحت التضامن على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن شركة الشحن تقوم بتوصيل بطاقات ميزة الذكية للمنازل، يتبعها بعد ذلك بعدة أيام تسليم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة عن طريق شركة شحن أخرى غير الشركة الأولى وذلك من أجل توفير «عنصر الأمان»، ثم يقوم المواطن بالتوجه إلى أي ماكينة صرف أو بريد لصرف المستحقات الشهرية.

خطوات تفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة

وتتلخص خطوات تفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة الجديدة 2022 في الآتي:

- الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

- في حالة عدم معرفة المستفيد تفعيل الكارت، يتوجه المستفيد إلى وحدة «الشئون الاجتماعية»، الأقرب له لمساعدته في تفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وتزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدي لليوم الثالث على التوالي أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- بطاقة الرقم القومي السارية لكلا من الزوج والزوجة.

- تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو محضر بهجر العائل من قسم الشرطة، أو تقديم خطاب من السجن في حالة سجن العائل .

- تقديم شهادات ميلاد كمبيوتر للأبناء.