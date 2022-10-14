التضامن: توزيع حقائب مدرسية وسداد مصروفات طلاب بأكثر من 3 ملايين جنيه

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أنه مع بدء العام الدراسي الجديد، قامت المؤسسة بتوفير الحقائب المدرسية بمستلزماتها لمستفيدي "التكافل الاجتماعي" من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية.

توزيع 8 الآف حقيبة بـ400 ألف جنيه

وأوضح التقرير، وفق بيان التضامن، أنه تم توزيع 8000 حقيبة مدرسية بتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه ومساعدات مالية ومصروفات مدرسية وزى مدرسي لـ7895 طالبًا، بإجمالي تكلفة بلغت مليوني و886 ألف جنيه.

كما تم إصدار كارت ميزة بالتعاون مع بنك مصر لصرف المساعدات المالية الممنوحة من المؤسسة، تيسيراً على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

محافظات الصعيد الأعلى استفادة

وأشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد حصلت على النسبة الأكبر من الدعم، حيث حظيت محافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا وقنا، على مستلزمات ومصروفات دراسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 925 ألفًا و550 جنيها بإجمالي 3700 طالب مستفيد، كما تم إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية.

وتم تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 3000 طالب بتكلفة إجمالية 544 ألفا و500 جنيه، وفي مركز التنمية المجتمعية بالدويقة تم استهداف 1000 طالب وتوزيع الشنط المدرسية شاملة المستلزمات المدرسية بإجمالي 181500 جنيه.

تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.