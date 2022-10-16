خطوات حل مشكلة كارت تكافل وكرامة.. رابط البحث بالرقم القومي

تزامنًا مع استمرار صرف «تكافل وكرامة»، لليوم الثاني على التوالي لـ5.1 مليون أسرة، أتاحت التضامن الاجتماعي رابط للبحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022، وذلك لمن يواجهون أي مشكلة في البطاقات الخاصة بهم، مؤكّدة انتظام الصرف من مكاتب البريد، ومن ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك على مستوى كل المحافظات.

تفاصيل البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن أنَّه من خلال رابط البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022، يتمّ إدخال الخطوات التالية للاستعلام:

- أول خطوة الدخول على موقع وزارة التضامن https://www.moss.gov.eg/ar-eg ثم الضغط على استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- ويكتب المستعلم الرقم القومي له المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، ثم يضغط على استعلام ليظهر على الفور نتيجة الاستعلام.

- يتعرف على المواطن فور الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة والمحافظة، وسبب الإيقاف إذ كانت متوقفة أو متجمدة.

ولفتت وزارة التضامن إلى إتاحة التواصل على رقم 19680 «الخط الساخن للبرنامج»، وذلك للاستفسار على أي تساؤلات للمستفيدين.

غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّه يتمّ متابعة صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر 2022، وذلك عن طريق غرفة العمليات المشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية الصرف، لافتة إلى أنَّه بعد زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي، تمّ توزيع بطاقات ميزة الذكية على المستحقين الجدد بمنازلهم من خلال شركات التوزيع بدءا من شهر سبتمبر الماضي.

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنَّ هناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج مثل صور بطاقة الرقم القومي السارية، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهاد ميلاد كمبيوتر».