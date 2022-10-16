رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة وآلية الاشتراك في البرنامج

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة 2022، الذي يمكن من خلاله تقديم شكوى متعلقة ببطاقة الدعم أو الاستفسار عنها، فضلا عن أنه يمكن من خلاله، معرفة نتيجة التظلمات التي يقدمها المواطنين المتضررين من عمليات التنقية، الذين جرى وقفهم ويروا في أنفسهم الاستحقاق على سبيل المثال.

رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة 2022

ووفق الوزارة، فإنه جرى تخصيص رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة 2022 من خلال الخط الساخن، وهو «19680»، كما يمكن كذلك التواصل مع القائمين على البرنامج، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن، لاستقبال والرد على الشكاوى.

ويمكن للمواطن، الاستعلام من خلال خدمة عملاء تكافل وكرامة 2022، بالاتصال على الرقم السابق ذكره، ثم اتباع التعليمات، والضغط على الرقم المختص بخدمات تكافل وكرامة، وإعطاء المعلومات التي تُطلب منه، ومتابعة باقي الإجراءت التي يُطلعها عليه الموظف.

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وضعت التضامن، آلية للانضمام لبرنامج تكافل وكرامة والاستفادة منه، منها أنه يتوجب على المواطن الراغب في الخدمة، التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- يجب تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية، على العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- يجب تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- يجب تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر)، للأفراد أقل من 18 سنة.

- يجب تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- يجب تقديم قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- يجب تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- يجب تقديم صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

- يجب تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- يجب تقديم صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- يجب تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.