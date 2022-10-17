احتفالية كبرى بانتصارات أكتوبر في جامعة القاهرة بحضور أبطال معركة أبوعطوة

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، احتفالية كبرى لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، تتضمن محاضرة للّواء الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة السابق وواحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، غدا الثلاثاء 18 أكتوبر، الساعة 12 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الأساتذة والعاملين والطلاب.

الخشت: انتصارات أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر

وتزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر الـ 49 والتي تعد ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.

تكريم أبطال المجموعة 139 صاعقة

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان صحفي، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب سيتعرفون خلال الاحتفالية على الدور البطولي للجنود المصريين في معركة أبو عطوة «المجموعة 139 صاعق»، وهي المجموعة التي تصدت بجسارة لا نظير لها للعدو ومنعت تقدمه ناحية الإسماعيلية.