عمرو مصطفى: «بدرس في كلية حقوق جامعة القاهرة ولحد دلوقتي متخرجتش»

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى، أنه لا يحب أن يلحن له أحد «ده ممكن يبقى عيب فيا لكن أنا مبحبش حد يلحن لي لكن أنا عايز تاريخي كله يبقى عمرو مصطفى هو اللي ملحنه».

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يؤمن بأن المطرب فنان قائلًا: «أنا لا أؤمن بأن المطرب فنان والفنان هو من وهبه الله الفن» ضاربًا المثل بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والذي كان مطربًا وفنانًا، معتبرًا أن المطرب الذي يلحن يعتبر فنانًا ولكن المطرب الذي لا يلحن ليس فنانًا.

عمرو مصطفى: لحنت لناس كتير في العالم

وفجر عمرو مصطفى، مفاجأة مشيرًا إلى أنه لم يتخرج في الجامعة حتى الآن: «أنا بدرس في كلية الحقوق جامعة القاهرة ولحد دلوقتي متخرجتش وأنا مش دارس موسيقى ولحنت للأتراك والأسبان والهنود والأرمينيين ولحنت لناس كتير في العالم».

وأوضح عمرو مصطفى أنه قدم أغاني مهمة لعدد من المطربين منهم أغنية «بشرة خير» للفنان الإماراتي حسين الجسمي.