جامعة القاهرة التكنولوجية: فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية حتى 17 أكتوبر

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية ثلاث سنوات وخمس سنوات غير المقبولين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة حتى الإثنين 17 أكتوبر 2022، موضحة أن التظلمات تتم إلكترونياً من خلال التسجيل على الرابط المخصص لها بدون التوجه لشؤون التعليم والطلاب.

فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية ثلاث سنوات

يمكن التقديم بطلب التظلم من خلال الرابط المخصص لذلك.

وأضافت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بالنسبة للطلاب المقبولين بالكلية التوجه إلى الكلية الإثنين الموافق 17 أكتوبر الجاري لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

موقف الطلاب غير المقبولين

وأشارت الجامعة إلى أنه بالنسبة للطلاب غير المقبولين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة فقد جرى إرسال الكشوف الخاصة بأسمائهم إلى مكتب التنسيق لإعادة توزيعهم وليسوا بحاجة إلى خطاب رفض من الكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

ونوهت إلى أنه بالنسبة لخريجي التعليم الفني نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات المقبولين بالكلية التوجه إلى شؤون التعليم والطلاب لاستكمال أوراقهم وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وعدد 3 صور منها.

- شهادة ميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي للذكور.

- 3 صور منها وصورة بطاقة الترشيح وصورة من نتيجة اجتياز اختبار القدرات.

- صورتين من بطاقة الطالب والبطاقة الشخصية لولي الأمر.

على مواليد 2004 وما قبلها إحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور ونموذج 6 جند أو 7 جند و 6 صورة شخصية.

- قسيمة سداد المصروفات الدراسية واجتياز الكشف الطبي.