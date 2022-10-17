سعر الدولار اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 في مصر

تحرص الوطن على متابعة تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، ومنها سعر صرف الدولار اليوم، خاصة أنّ هناك عمليات بحث مستمرة عن سعر الدولار من جانب المهتمين بالأمور الاقتصادية والعاملين في المؤسسات المالية المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية العاملة داخل مصر، إضافة إلى التجار والمستوردين، لتأثير سعر الدولار على الأسعار كافة.

سعر الدولار اليوم

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي صباح اليوم، عن أنّ سعر الدولار مقابل الجنيه هو 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني، 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وداخل مصرف أبوظبي الوطني 19.44 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بسعره اليوم مع بداية المعاملات المصرفية بالبنك المركزي، سجل 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، وسجل الدولار في المصرف المتحد 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه، وداخل بنك قناة السويس سجل نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي cib بلغ سعره 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعره اليوم في بنك الإسكندرية اليوم 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي استقرت عليه عمليات البيع والشراء داخل بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل الريال السعودي مع بداية معاملات بنك الإسكندرية 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة السعودية في بنك مصر عند 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، وسجل سعر 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، اليوم داخل بنك cib.