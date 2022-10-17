اتحاد منتجي الدواجن يتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.. «فيديو»

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن صناعة الدواجن حجمها كبير جدا وحققت الاكتفاء الذاتي، حيث تجاوز إنتاج الدواجن مليار و500 مليون دجاجة سنويا، وأكثر من 13.5 ونصف مليار بيضة مائدة، وحققت مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%، كما تم تحقيق نجاحات بزيادة نسبة الإنتاج بأكثر من 60%، ومطلوب في عام 2030 مضاعفة هذا الإنتاج خصوصا مع الزيادة السكانية وزيادة نصيب الفرد من الثروة الداجنة.

تحرك الدولة كان إيجابيا بصورة كبيرة

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن تحرك الدولة تجاه الأزمة الأخيرة فيمما يخص تربية الدواجن كان إيجابيا بصورة كبيرة، لافتًا إلى عقد اجتماع تحضيري مع وزير الزراعة وتمت مناقشة التحديات، فضلًا عن اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب رئيس البنك المركزي، وعلى الفور تم اعتماد وتدبير 44 مليون دولار للإفراج عن المستندات البنكية وجزء من الشحنات الخاصة بفول الصويا الموجود بالموانئ.

سرعة الإفراج عن الصويا والذرة الصفراء بالموانئ

وشرح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك إفراجات أخرى عن كميات من الذرة الصفراء والصويا، وبهذا الشكل نستطيع إنقاذ الصناعة، موضحا أن سرعة الإفراج عن الصويا والذرة الصفراء بالموانئ يشجع على تشغيل مصانع العلف التي توقفت، وبالتالي ضخ كميات كبيرة من الأعلاف بمزارع الدواجن، مما يعطي ثقة كبيرة للمربي للاستمرار في العملية الإنتاجية، ومن خرج من المربيين من الإنتاج سيعود مرة أخرى حال حدوث استدامة وتدفق منتظم للعلف.

ارتفاع أسعار العلف زاد التكلفة

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار العلف زاد التكلفة الخاصة بإنتاج الثروة الداجنة، ومجرد نزول أسعار العلف والخامات ستبدأ التكلفة في التراجع، وتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة للأعلاف، مما يشجع المربي على التربية وتحقيق سعر متوازن وعادل للمستهلك إلى جانب تحقيق هامش ربح بسيط.