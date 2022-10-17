أسعار الدواجن والبيض يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

وفقا لتحديث بورصة الدواجن في مصر، يستعرض «الوطن» قائمة تضم أسعار الفراخ والكتاكيت بمختلف أنواعها من فراخ بيضاء وساسو وبلدي، فضلا عن أسعار الكتاكيت والفراخ الصغيرة من البط والرومي والسمان.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء تتراوح بين 33-34 جنيها

سعر كيلو الفراخ الساسو تتراوح بين 43-44 جنيها

سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 53-54 جنيها

سعر كيلو لحم أمهات أبيض تتراوح بين 24-25 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 4.50-4.75 جنيه

سعر كتكوت الساسو عمر يوم يتراوح بين 4-4.25 جنيه

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح بين 4- 4.50 جنيه

أسعار البط السمان اليوم

كتكوت سمان أبيض عمر يوم بين 2.25 - 2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم بين 2.75 - 3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوم بين 5.50 - 6 جنيهات

أسعار الرومي اليوم

سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16.50- 17 جنيها

سعر الكتكوت الرومي البوم عمر شهر بين 16 - 16.50 جنيه

سعر الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم بين 16.50- 17 جنيها

سعر كتكوت رومو برونزي عمر 45 يوم بين 44 - 44.50 جنيه

أسعار البط اليوم

سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6.50- 7.50 جنيه

سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم بين 14- 15 جنيها

سعر كتكوت البط المولار عمر يوم بين 15- 15.50 جنيه

سعر لحم البط الفرنساوي بين 24- 24.50 جنيه

سعر لحم البط المسكوفي بين 47 - 47.25 جنيه

سعر لحم البط المولار بين 31 - 32.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح بين 74-75 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 71-72 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي تتراوح بين 67- 68 جنيها