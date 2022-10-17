نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: ضخ كميات من الأعلاف غدا بالأسواق

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الدواجن من خلال صناعة يفتخر بها الجميع، مشيرا إلى أن العالم بأسره يمر بتحديات غير مسبوقة، وهو ما انعكس أيضا على مصر.

الزيني: ضعف النقد الأجنبي أدى لوجود أزمة حقيقية

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن صناعة الدواجن في مصر شهدت نقصا في الحبوب كالصويا والذرة الصفراء، ما أدى إلى وجود أزمة بالمزارع، موضحا أنه يجري ضخ كميات من الأعلاف غدا بالأسواق.

الزيني: إنتاجنا يتجاوز الـ40 مليون بيضة يوميا

واستطرد: «كان فيه رد فعل سريع من الحكومة على مستوى رئيس مجلس الوزراء، وجرى عقد اجتماع لمناقشة تحديات الصناعة، وكان التحدي الأكبر توفير الأعلاف، وإنتاجنا يتجاوز الـ40 مليون بيضة يوميا و4.5 مليون دجاجة».

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بتوفير الأعلاف من الذرة والصويا، وجرى تدبير 44 مليون دولار للإفراج عن أكثر من 65 طن فول صويا تتدفق إلى المصانع بداية من الغد، وخلال الأسبوع الجاري والأسابيع المقبلة تنقل الخامات من الموانئ إلى المزارع والمصانع، وبذلك يستعيد المربي الثقة ويستكمل الدورات الإنتاجية».

وتابع: «هناك توافق وتواصل مع وزارة الزراعة بشأن الكميات المطلوبة، ونحتاج شهريا 650 ألف طن ذرة صفراء و250 ألف طن بذرة صويا، ويبدأ تدفق المزيد من الكميات خلال الأسابيع القليلة المقبلة».