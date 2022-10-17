انتصار السيسي تشيد بمبادرات القضاء على الفقر: نجني ثمارها يوما بعد يوم

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

وكتبت قرينة الرئيس: «في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة».