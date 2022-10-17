أحمد صفوت عن «المشوار»: وافقت على المشاركة بعد معرفتي باسم المخرج

حقق أحمد صفوت، عدة نجاحات مؤخرا، أبرزها مسلسل «المشوار»، الذي عرض خلال دراما رمضان 2022 الماضية، فقد كان الجمهور يتفاعل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد صفوت: المخرج محمد ياسين قيمة كبيرة

وعن كواليس العمل، قال أحمد صفوت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وافق على المشاركة في مسلسل «المشوار»، فور معرفته باسم المخرج محمد ياسين ولم يحتاج لقراءة السيناريو، متابعًا «مخرج ذو قيمة كبيرة، وشخصية شاملة، له دور مهم في أحداث العمل».

وأشار «صفوت»، إلى أنَّ أصعب ما واجهه في مسلسل المشوار، هو ربط الموسيقى بالشخصية، وهو ما تطلب مجهودا ووقتًا كبيرين، حتى يتدرب على الآلات الموسيقية وأدوات العزف».

أبطال مسلسل المشوار

وشارك في بطولة مسلسل «المشوار» محمد رمضان، ودينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وأحمد صفوت، وأحمد مجدي، وسماء إبراهيم، وأحمد كمال، وحنان يوسف، ومحمد عبده، وكارولين خليل، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

وكانت أحداث المسلسل تدور حول اضطرار ماهر لترك البلد رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.