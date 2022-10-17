عودة الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعهما في مرسى مطروح والعلمين للصيانة

عادت الاتصالات وشبكة الإنترنت لمدينتي العلمين ومرسى مطروح، اليوم الاثنين، بعد انقطاعها عدة ساعات، للقيام بأعمال صيانة للخطوط والشبكات لتحسين الخدمات في جميع المناطق السكنية والقرى التابعة للمدينتين.

وقال صلاح أبو شفيلة من منطقة سنترالات محافظة مطروح، إن مسؤولي الصيانة انتهوا من أعمال الصيانة التي يقومون بها تحت إشراف منطقة التليفونات في مطروح، في مدينة العلمين علي الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح، والتي استمرت مدة أربعة ساعات، من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة من صباح اليوم، وعادت لتعمل حاليا بكفاءة.

صيانة شبكات الاتصالات والإنترنت

وأضاف «أبوشفيلة»، أن خدمة الإنترنت الأرضي والاتصالات من خلال الخطوط الأرضية جرى فصلها وقطعها أمس، في مناطق أخرى منها مدينة رأس الحكمة وساحل رأس الحكمة البحري، وقرية فوكة في مركز ومدينة الضبعة، والوحدة المحلية لقرية سيدي حنيش ومنطقة علم مريم، وذلك من الساعة الثانية من صباح الأحد علي مدار أربعة ساعات حتى الساعة السادسة صباحاً، نتيجة أعمال الصيانة في شبكات الاتصالات والانترنت الارضية في هذة المناطق.

تحسن خدمة الاتصالات في مطروح

وأشار إلى أن منطقة سنترالات مطروح تعمل من خلال خطة عمل لصيانة بعض المدن في مطروح أو العلمين والساحل الشمالي والقرى المجاورة لها، بهدف تحسين الخدمات في الاتصالات وشبكات الإنترنت، ورفع مستواها، من خلال الصيانة الدورية لها، من خلال فريق من المتخصصين، ولفت أن شبكات الانترنت والاتصالات حالياً تعمل بكفاءة وبشكل منتظم، ويتم إجراء الصيانة في الأوقات الليلية لتفادى عدم تأثير الخدمة علي المواطنين طبقا لتوجيهات منطقة سنترالات محافظة مطروح.