وزير الاتصالات: لدينا دروع سيبرانية لتأمين البيانات من الاختراق

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي فرع من فروع بناء مجتمع رقمي متكامل هو «مصر الرقمية»، بشكل أعم وأشمل كرقمنة الوظائف وإدارة المدن واعتمادها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الأساس لبناء مجتمع رقمي هو المهارات والقدرات والكفاءات لأن الكفاءة هي التي تجعل الدولة تتقدم.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في ندوة بعنوان «مصر الرقمية.. التحول إلى مجتمع رقمي متكامل»، بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الوزارة تتعاون مع كل الوزارات لتقديم كل الخدمات الرقمية.

بيانات مصر الرقمية مؤمنة بالكامل

وعن كيفية تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، قال الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة لديها دروع سيبرانية تقف على رأس المنظومة الرقمية التي تتعامل مع المواطنين وبيانات مصر الرقمية مؤمنة بالكامل ولا يمكن اختراقها، موضحاً أن التأمين يبدأ في الدخول لمنصة مصر الرقمية برقم المحمول المسجل في قاعدة البيانات بما يتيح التحقق من شخصية المواطن وفي البيانات الشخصية يتم الدخول برقم كودي.

حماية البيانات مسئولية صاحبها

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة فعلت التوقيع الإلكتروني وهو خاصة للتحقق من أن مستخدم الحساب هو صاحبه ويجرى على أساسها عمليات استخراج توكيل، موضحاً أن الوزارة لديها قواعد بيانات لأرقام الهاتف المحمول وخاصية التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أن الخصوصية يصعب الحفاظ عليها مع التعامل مع الوسائل التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن حماية البيانات مسئولية صاحبها، موضحا أن الوزارة نظمت العديد من الدورات في هذا المجال.