أسعار الأسماك في كفر الشيخ.. «البلطي» يبدأ من 25 جنيها للكيلو

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين، في بورصة محافظة كفر الشيخ، تراجعا بمقدار جنيهين وحتى 10 جنيهات، حيث سجل السمك البلطي متوسط الحجم 25 جنيها للكيلو، و32 جنيها للبلطي العادي، و45 جنيها للبلطي كبير الحجم، بينما سجل «الطوبار» من 45 وحتى 55 جنيها، و«البوري» من 60 وحتى 65 جنيها للكيلو.

أسعار السمك الجمبري والكابوريا والبياض

وقال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك اليوم شهدت تراجعا بمقدر تراوح بين جنيهن و10 جنيهات في «البلطي والبوري والجمبري والدنيس»، مشيرا أن أسعار الجمبري الأحمر تبدا من 50 جنيها حتى 250 جنيها للكيلو، والكابوريا 40 جنيها للكيلو، والسمك البياض 65 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر السمك «المبروك» 20 جنيها للكيلو، كما سجل سعر كيلو القراميط البيضاء 16 جنيها للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 14 جنيها للكيلو.

سعر أسماك «موسى» و«القاروص»

وأوضح «الشامي»، أن سعر السمك القاروص سجل 150 جنيها للكيلو، واللوت 90 جنيهاً للكيلو، وسمك موسى 100 جنيه للكيلو، والسمك الدنيس 40 جنيها للكيلو، والوقار 150 جنيها للكيلو، والسمك البربوني 70 جنيها للكيلو، والحبار 150 جنيها للكيلو، والسردين 35 جنيها للكيلو، والثعابين السمكية 130 جنيها للكيلو.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 45% من إنتاج الجمهورية من أسماك البلطي والبوري والقراميط.