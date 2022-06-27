انخفاض أسعار الأسماك بالإسماعيلية.. يبدأ من 30 والجمبري بـ120 جنيهاً

انخفضت أسعار الأسماك في محافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع بدء فصل الصيف وزيادة كمية الأسماك المعروضة في الأسواق، خاصةً سوق السمك الجديد على طريق البلاجات.

وتنوعت الأسماك مع التجار وبائعي السمك بالإسماعيلية خلال الأيام الجارية، ما بين «البوري، والهليلي، والدينيس، واللوت، والسيجانا، والحفار، والبلطي»، إضافة إلى أنواع «الجمبري، والسوبيا، والخلول».

تاجر: وفرة المعروض سبب انخفاض الأسعار

وقال «حسونة راضي»، أحد تجار الأسماك بالإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن وفرة الأسماك لدى كبار التجار سبب رئيسي في انخفاض الأسعار خلال أشهر الصيف.

وأضاف أن كافة الأنواع متاحة في الأسواق خلال الفترة الحالية، وبكميات كبيرة في كل الأسواق، ومتنوعة ما بين سمك القنال المستخرج من قناة السويس والبحيرات المرة في منطقة فايد وفنارة، إضافة إلى أسماك المزارع المختلفة.

أسعار السمك تبدأ من 30 جنيهاً للكيلو

وقال «راضي» إن أسعار الأسماك تبدأ من 30 جنيهاً للكيلو الواحد من نوع «الشبار» في الحجم المتوسط، ويرتفع سعر الكيلو مع زيادة حجم السمكة، إلى 50 جنيهاً للكيلو.

وأضاف ان سمك «البوري» يبدأ من 75 جنيهاً للكيلو، ويصل إلى 85 جنيهاً، حسب الحجم وجودة السمك، إضافة إلى أسماك «الهليلي»، التي تندرج تحت نفس فصيلة «البوري»، وسجلت 60 جنيهاً للكيلو في أسواق الإسماعيلية.

وسجل السمك «القاروص» الوسط 70 جنيهاً للكيلو، والكبير 120 جنيهاً، وهو من أفضل الأسماك المستخرجة من قناة السويس، فيما سجل سمك «لوت القنال» 70 جنيهاً للكيلو، والمزارع 80 جنيهاً لأسماك العريش، و100 جنيه لأسماك القنال.

وسجلت أسعار سمك «اللاشيتا» 70 جنيهاً للكيلو، و«الشخرم» 50 جنيهاً للكيلو، و«الماكريل» 60 جنيهاً للكيلو، و«المرجان» 70 جنيهاً للكيلو، و«السردينة» 30 جنيهاً للكيلو، و«الباربوني» 80 جنيهاً للكيلو.

كما سجل سعر «الجمبري» 80 جنيهاً للكيلو، كأقل سعر، ووصل إلى 160 جنيهاً للكيلو الأكبر حجماً، فيما تراوح سعر «الكابوريا» بين 50 و100 جنيه للكيلو، وسجلت «الخلول» 70 جنيهاً للكيلو كسعر متوسط.