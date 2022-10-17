بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نصف نقل، بطريق عزبة الشيخ، بنطاق محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث تصادم

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتي نصف نقل، بطريق عزبة الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من تامر محمد رمضان، 45 عاماً، وأشرف أحمد السيد، 55 عاماً، ورضا محمد عبد النبي، 40 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمون في الكفر الجديد، إضافة إلى مصاب رابع رفض النقل بالإسعاف.