طقس كفر الشيخ اليوم.. نشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد سواحل ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، نشاطا لحركة الرياح، خاصة على سواحل مدينة البرلس، كما تظهر السحب المنخفضة في السماء، فيما سادت حالة من الطقس المعتدل على مدينة كفر الشيخ نهاراً، بينما يسود طقس بارد خلال فترات الليل، وسط توقعات بسقوط أمطار، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم.

الاستعداد للأمطار وهبوب الرياح

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، جميع رؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، وكذلك رؤساء المدن، والوحدات القروية بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وذلك استعدادا لتقلبات الطقس وسقوط أمطار أو هبوب رياح شديدة، حيث يجب التحرك السريع مسبقا حال حدوث ذلك، ورفع أي كميات لمياه الأمطار حال تجمعها بالشوارع وعلى الطرق الرئيسية أو الفرعية.

أرقام غرفة العمليات

يذكر أن غرفة عمليات أزمات محافظة كفر الشيخ خصصت أرقاما لشكاوى المواطنين، أو للإبلاغ عن أي طوارئ من خلال رقم الخط الساخن «114»، أو من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية برقم «0473220792».